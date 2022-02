(Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutie ordine pubblico, dalla prossima settimana si cambia registro. Lo ha annunciato il sindaco Gaetano Manfredi a margine di un lungo Comitato per la Sicurezza e l’Ordine pubblico convocato dal Prefetto Claudio Colomba, il primol’accordo sottoscritto sotto gli occhi del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che mira ad una cooperazione più stretta tra le varie istituzioni. Questi gli orari di chiusura dei bar: 1 di notte in settimana, 2 di notte il sabato e la domenica. La, invece, dovrà calare i decibel tutti i giorni a. Ma il cittadino che continuerà ad essere infastidito dallasparata a tutto volume oltre quell’orario, che potrà? Ci sarà magari un numero unico, un numero verde a cui ci si potrà rivolgere per ...

anteprima24 : ** Ordinanza anti-Movida pazza: cosa fare se si è vittime della musica dei baretti (dopo la mezzanotte) **… - sudreporter : #Napoli, pugno duro del sindaco @GaeManfredi: nel fine settimana locali chiusi alle 2 - NewsItalia8 : RT @lindipende: Blitz #antimafia a #Taranto: 38 arresti Una maxi operazione anti-mafia è stata messa a segno dalla polizia di Taranto che… - lindipende : Blitz #antimafia a #Taranto: 38 arresti Una maxi operazione anti-mafia è stata messa a segno dalla polizia di Tar… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Scuola e sicurezza anti-covid. La Provincia di Bolzano conferma: se non arriverà il provvedimento annunciato dal Gove… -

Ultime Notizie dalla rete : Ordinanza anti

Fanpage.it

...nella suadi addio all'evento, la sua amministrazione ha dovuto constatare l'assenza di questi "30 addetti al controllo", con conseguente ripercussione "sul rispetto delle normative- ......forse mortale se l'operaio non avesse avuto addosso l'abbigliamento e le calzature tecniche... con stivali d'adeguati, ha evitato che la scarica a terra della corrente elettrica ...Bar a Napoli chiusi alle 2 nel weekend, all'1 di notte negli altri giorni. Stop alla musica da mezzanotte. In arrivo l'ordinanza anti-movida del sindaco Gaetano Manfredi per mettere freno alla ...Con ordinanza del Questore della provincia di Perugia Giuseppe ... le sanzioni per violazione della normativa anti Covid-19. La Polizia Stradale, inoltre, ha notificato a un'automobilista, sorpreso ...