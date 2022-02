Oms Europa: «Momento cruciale per vincere il virus» (Di venerdì 4 febbraio 2022) «Non possiamo dire che ora è tutto finito, ma voglio evidenziare che la Regione europea ha la straordinaria opportunità di prendere il controllo della trasmissione, grazie a 3 elementi: larga copertura vaccinale e immunità naturale, l’uscita dall’inverno e la minore gravità della variante Omicron, ormai consolidata». L’analisi del direttore dell’Oms Europa Han Kluge sulla situazione pandemica europea potrebbe apparentemente sembrare opposta a quella espressa dal suo dirigente, il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, che appena un paio di giorni … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 4 febbraio 2022) «Non possiamo dire che ora è tutto finito, ma voglio evidenziare che la Regione europea ha la straordinaria opportunità di prendere il controllo della trasmissione, grazie a 3 elementi: larga copertura vaccinale e immunità naturale, l’uscita dall’inverno e la minore gravità della variante Omicron, ormai consolidata». L’analisi del direttore dell’OmsHan Kluge sulla situazione pandemica europea potrebbe apparentemente sembrare opposta a quella espressa dal suo dirigente, il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, che appena un paio di giorni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

