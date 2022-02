Omicidio Gigi Bici ultime notizie | trovata l’arma del delitto

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Barbara Pasetti continua a essere la sospettata numero 1 per l’died è in carcere da ormai due settimane . Non fornisce nessun dettaglio la me indagini sono andate avanti e hanno portato le forze dell’ordine a un ritrovamento che potrebbe cambiare molte cose. Oggi infatti, la notizia di una possibile svolta nell’di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia comeper aver gestito a lungo un negozio per la vendita e la manutenzione diclette. Una pistola è statasepolta nel giardino della villa di Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne finita in carcere con l’accusa di tentata estorsione nell’ambito dell’inchiesta. Si ipotizza che si tratti deldel ...

Advertising

leggoit : Omicidio Gigi Bici, trovata sepolta una pistola nel giardino dell'indagata - SouzaEluam : RT @Corriere: Omicidio Gigi Bici, trovata una pistola sepolta nel giardino di Barbara Pasetti - Corriere : Omicidio Gigi Bici, trovata una pistola sepolta nel giardino di Barbara Pasetti - telodogratis : L’omicidio di “Gigi Bici”, una pistola sepolta nel giardino dell’indagata - Italia_Notizie : Omicidio Gigi Bici, trovata una pistola sepolta nel giardino di Barbara Pasetti -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Gigi

Arriva un'altra possibile svolta nelle indagini per l'di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia comeBici per aver gestito a lungo un negozio per la vendita e la manutenzione di biciclette. Durante il nuovo sopralluogo ...Arriva un'altra possibile svolta nelle indagini per l'di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia comeBici per aver gestito a lungo un negozio per la vendita e la manutenzione di biciclette. Durante il nuovo sopralluogo ...Barbara Pasetti continua a essere la sospettata numero 1 per l’omicidio di Gigi Bici ed è in carcere da ormai due settimane . Non fornisce nessun dettaglio la me indagini sono andate avanti e hanno ...Arriva un'altra possibile svolta nelle indagini per l'omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come Gigi Bici per aver gestito a lungo un negozio per la vendita e la ...