Oltre Sanremo | Cetto c’è senzadubbiamente o Soldado? La tv del 3 febbraio

Per la prima serata in tv, giovedì 3 febbraio su RaiUno alle 20.30 andrà in onda il "Festival di Sanremo". Ad affiancare Amadeus, conduttore e direttore artistico, in questo nuovo appuntamento sarà Drusilla Foer, artista dalle mille sfaccettature: il suo vero nome è Gianluca Gori e nasce come fotografo toscano. In seguito ha plasmato il personaggio di Drusilla, il suo alter ego, diventato popolare sul web. Nel corso della serata si esibiranno tutti i 25 cantanti in gara: le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla giuria Demoscopica 1000. I due sistemi di votazione in serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Demoscopica 1000 50%. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni/Artisti in Serata e quelle ottenute nelle Serate ...

