Oltre il 90% degli italiani ha applicato il microchip al proprio pet: l’indagine dell’Osservatorio Quattrozampeinfiera 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Notizie buone per il mondo animale. Oltre il 90% degli italiani ha applicato il microchip al proprio pet. Una prassi importante per ufficializzare l’esistenza del proprio figlio peloso e uno uno dei metodi più sicuri per aiutarlo a... Leggi su today (Di giovedì 3 febbraio 2022) Notizie buone per il mondo animale.il 90%hailalpet. Una prassi importante per ufficializzare l’esistenza delfiglio peloso e uno uno dei metodi più sicuri per aiutarlo a...

Advertising

CarpaneseSilva1 : RT @riconquistareIT: anche in virtù del fatto che nella stessa fascia di età oltre il 90% dei cittadini sono già stati vaccinati (non c'è d… - mbx1900 : @stefania_mileto @LiberoPetrucci @poveropesce Ormai siamo oltre il 90% tra vaccinati e guariti. Il Gp poteva avere senso a luglio ora no - Rickyjiujitsu : @GiovanniToti Oltre essere dei nazisti che cagano regole a caso siete dei pagliacci. Zone rosse dalla vergogna con… - claudio_who : L'ignobile @robersperanza per 2 anni ha imposto 'Tachipirina e vigile attesa'. Intanto Cuba, una nazione di 11 mil… - oltre_tv : RT @ladyonorato: Onore al merito del primo virologo televisivo che dice esplicitamente che l’obbligo vaccinale è solo uno strumento politic… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 90% Locatelli: vaccino per 0 5 anni in primavera Ore 6.40 - Giappone, oltre 90 mila casi Le autorità sanitarie del Giappone hanno confermato ieri, 2 febbraio, 94.908 nuovi casi di Covid - 19 sul territorio nazionale, sopra la soglia di 90mila casi ...

Sanremo 2022, per Zalone boom di commenti in rete Al primo posto della Top Ten di twitter c'è Emma che in meno di 24 ore è entrata in tendenza con oltre 90 mila tweet a suo favore, la seguono Elisa apprezzatissima con 60 mila tweet, Mamhood con 48 ...

L'arte di Banksy viaggia di stazione in stazione: oltre 90 opere a Torino Porta Nuova La Stampa Con l'Ok allo SPUTNIK via libera a 1milione di turisti russi Per l’Italia – sottolinea la Coldiretti – si tratta di una svolta importante dopo che lo scorso anno gli arrivi dalla Russia sono praticamente azzerati con un crollo di oltre il 90% con pesanti ...

Instagram: tanti rumors, tra cui anche l’estensione dei Reels a 90 secondi oltre il minuto attuale, portandola per la precisione a 90 secondi. Sempre in quota rumors, dal medesimo esperto sono giunte altre scoperte, non meno gustose. Nella messaggistica diretta DM ...

Ore 6.40 - Giappone,mila casi Le autorità sanitarie del Giappone hanno confermato ieri, 2 febbraio, 94.908 nuovi casi di Covid - 19 sul territorio nazionale, sopra la soglia di 90mila casi ...Al primo posto della Top Ten di twitter c'è Emma che in meno di 24 ore è entrata in tendenza conmila tweet a suo favore, la seguono Elisa apprezzatissima con 60 mila tweet, Mamhood con 48 ...Per l’Italia – sottolinea la Coldiretti – si tratta di una svolta importante dopo che lo scorso anno gli arrivi dalla Russia sono praticamente azzerati con un crollo di oltre il 90% con pesanti ...oltre il minuto attuale, portandola per la precisione a 90 secondi. Sempre in quota rumors, dal medesimo esperto sono giunte altre scoperte, non meno gustose. Nella messaggistica diretta DM ...