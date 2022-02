Olimpiadi Pechino 2022, il presidente del CIO Bach conferma l’incontro con Shuai Peng: “Voglio sincerarmi delle sue condizioni” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha fatto sapere questa mattina durante una conferenza stampa che nei prossimi giorni incontrerà la tennista cinese Shuai Peng, salita alla ribalta nei quotidiani di mezzo mondo per le accuse di violenza sessuale a carico di un alto funzionario governativo. Le denunica pubblica dalla trentaseienne era rimbalzata in ogni angolo del globo scatenando un vero e proprio caso mediatico su cui sono intervenuti i maggiori organi sportivi intercontinentali. Il meeting con Bach sottolinea il sostegno della comunità mondiale nei riguardi di Shuai Peng e l’incontro viene presentato in questi termini dallo stesso presidente del CIO. “Stiamo cercando passo dopo passo di scoprire se ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ildel Comitato Olimpico Internazionale Thomasha fatto sapere questa mattina durante una conferenza stampa che nei prossimi giorni incontrerà la tennista cinese, salita alla ribalta nei quotidiani di mezzo mondo per le accuse di violenza sessuale a carico di un alto funzionario governativo. Le denunica pubblica dalla trentaseienne era rimbalzata in ogni angolo del globo scatenando un vero e proprio caso mediatico su cui sono intervenuti i maggiori organi sportivi intercontinentali. Il meeting consottolinea il sostegno della comunità mondiale nei riguardi diviene presentato in questi termini dallo stessodel CIO. “Stiamo cercando passo dopo passo di scoprire se ...

