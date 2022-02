Olimpiadi Pechino 2022, Giovanni Malagò: “Positivo al Covid, ma ancor di più sulla nostra squadra (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un qualcosa di imprevisto e di poco gradito ha colpito l’attenzione della delegazione italiana a Pechino (Cina), sede delle Olimpiadi Invernali 2022. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, è risultato Positivo al Covid-19 a un test effettuato nel suo albergo nella capitale cinese. Il n.1 dello sport italiano si è visto costretto a cambiare i suoi programmi. Totalmente asintomatico, il presidente del CONI è stato posto in quarantena e sotto osservazione medica in una struttura dedicata, dove già si trovano altri membri del CIO in base alle regole previste. In una situazione di isolamento, però, Malagò ha voluto far sentire la propria presenza alla squadra che ha grandi ambizioni nella rassegna a Cinque ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un qualcosa di imprevisto e di poco gradito ha colpito l’attenzione della delegazione italiana a(Cina), sede delleInvernali. Il presidente del CONI,, è risultatoal-19 a un test effettuato nel suo albergo nella capitale cinese. Il n.1 dello sport italiano si è visto costretto a cambiare i suoi programmi. Totalmente asintomatico, il presidente del CONI è stato posto in quarantena e sotto osservazione medica in una struttura dedicata, dove già si trovano altri membri del CIO in base alle regole previste. In una situazione di isolamento, però,ha voluto far sentire la propria presenza allache ha grandi ambizioni nella rassegna a Cinque ...

