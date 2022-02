Olimpiadi Pechino 2022, Francesca Lollobrigida prima speranza di medaglia: “Ho sostenuto una preparazione di qualità” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sabato 5 febbraio, intorno alle 9.30, la pattinatrice romana Francesca Lollobrigida tenterà l’assalto al primo alloro olimpico della spedizione azzurra. La gara di speed skating sui 3000 metri è contesto gradito alla quasi trentunenne (spegnerà le candeline lunedì prossimo) come dimostra il secondo miglior tempo stagionale archiviato in Coppa del Mondo a Calgary. Certo non sarà facile avere la meglio sul nutrito lotto partenti al The Ice Ribbon di Pechino ma è innegabile che la medaglia sia alla portata dell’azzurra, prescindendo dallo strapotere della neerlandese Irene Schouten. Consideriamo anche la mass start in programma sabato 19 febbraio come papabile fonte di gloria per Lollobrigida, che ha un conto in sospeso nella specialità dopo la beffa di Pyeongchang 2018. La Gazzetta dello Sport ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sabato 5 febbraio, intorno alle 9.30, la pattinatrice romanatenterà l’assalto al primo alloro olimpico della spedizione azzurra. La gara di speed skating sui 3000 metri è contesto gradito alla quasi trentunenne (spegnerà le candeline lunedì prossimo) come dimostra il secondo miglior tempo stagionale archiviato in Coppa del Mondo a Calgary. Certo non sarà facile avere la meglio sul nutrito lotto partenti al The Ice Ribbon dima è innegabile che lasia alla portata dell’azzurra, prescindendo dallo strapotere della neerlandese Irene Schouten. Consideriamo anche la mass start in programma sabato 19 febbraio come papabile fonte di gloria per, che ha un conto in sospeso nella specialità dopo la beffa di Pyeongchang 2018. La Gazzetta dello Sport ha ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - Eurosport_IT : Finalmente. Ci siamo. ?? Cominciano le Olimpiadi anche per i colori azzurri, sul ghiaccio con Amos Mosaner e Stefani… - RaiPlay : ?? BUONA LA PRIMA! ???? L'esordio olimpico a #Beijing2022 nel doppio misto di #curling è molto dolce per l'Italia co… - charlesberman : Le Olimpiadi di Pechino saranno le prime ad utilizzare solamente neve artificiale Il global warming renderà sempre… - giochi24notizie : Chi vincerà le Olimpiadi Invernali di Pechino? Le nazioni favorite secondo i bookmaker #Pechino #sci #sport… -