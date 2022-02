Olimpiadi Pechino 2022, Flavio Roda lancia le azzurre dello sci alpino: “In discesa, superG e gigante siamo la squadra da battere” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Cresce spasmodica l’attesa di atleti e tifosi in vista dell’imminente rassegna olimpica di Pechino 2022. Lo sci alpino è una delle discipline che potrebbe regalare maggiori soddisfazioni all’Italia, soprattutto per quanto riguarda il contingente femminile. Lo stesso Flavio Roda, presidente della FISI, è ben consapevole del potenziale delle velociste azzurre che in Coppa del Mondo stanno facendo man bassa di podi e vittorie: “In discesa e superG, ma anche in gigante, siamo il team da battere – ha confidato Flavio Roda ai microfoni di SKY – Le ragazze hanno ben chiaro il loro valore. Brignone è una grande atleta, in questo momento è in grande forma e questo fa ben ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Cresce spasmodica l’attesa di atleti e tifosi in vista dell’imminente rassegna olimpica di. Lo sciè una delle discipline che potrebbe regalare maggiori soddisfazioni all’Italia, soprattutto per quanto riguarda il contingente femminile. Lo stesso, presidente della FISI, è ben consapevole del potenziale delle velocisteche in Coppa del Mondo stanno facendo man bassa di podi e vittorie: “In, ma anche inil team da– ha confidatoai microfoni di SKY – Le ragazze hanno ben chiaro il loro valore. Brignone è una grande atleta, in questo momento è in grande forma e questo fa ben ...

