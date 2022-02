Olimpiadi Pechino 2022, 55 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 55 i casi di positività al Covid-19 registrati a Pechino nelle ultime 24 ore, a un giorno dall’inizio dei Giochi olimpici invernali, lo ha annunciato Brian McCloskey, a capo del panel medico dei Giochi. Ventinove casi sono stati rilevati in aeroporto all’arrivo in Cina mentre gli altri 26 riguardano persone che sono già negli impianti olimpici. Il conteggio giornaliero, che si riferisce a mercoledì, è il più alto da quando gli atleti hanno iniziato ad arrivare nel Paese. Dal 23 gennaio si sono registrati 287 casi di positività su un totale di 610.000 test effettuati. “I numeri sono molto bassi -ha detto McCloskey-. Una volta che tutti i partecipanti sono arrivati, inizieranno a scendere. Siamo fiduciosi che il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 55 idi positività al-1924 ore, a un giorno dall’inizio dei Giochi olimpici invernali, lo ha annunciato Brian McCloskey, a capo del panel medico dei Giochi. Ventinovesono stati rilevati in aeroporto all’arrivo in Cina mentre gli altri 26 riguardano persone che sono già negli impianti olimpici. Il conteggio giornaliero, che si riferisce a mercoledì, è il più alto da quando gli atleti hanno iniziato ad arrivare nel Paese. Dal 23 gennaio si sono287di positività su un totale di 610.000 test effettuati. “I numeri sono molto bassi -ha detto McCloskey-. Una volta che tutti i partecipanti sono arrivati, inizieranno a scendere. Siamo fiduciosi che il ...

