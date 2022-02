Olimpiadi: Italia Team sfilerà avvolta in mantella tricolore, Armani 'tributo alla bandiera' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. - (Adnkronos) - Giorgio Armani, official outfitter della squadra Olimpica vestirà gli atleti per la cerimonia di apertura ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali che si terrà domani alle ore 13 allo stadio nazionale di Pechino. Ogni atleta della squadra azzurra sfilerà indossando una mantella tricolore, sovrapposta alla classica divisa da podio. La mantella, realizzata in tessuto tecnico lucido, bianca nella parte centrale, rossa e verde sui lati, è stata creata per l'occasione ed è un vero e proprio tributo alla bandiera. La divisa comprende una giacca tecnica blu royal con cappuccio e chiusura centrale, realizzata in tessuto elasticizzato Toray Dermizax, impermeabile e traspirante. Spiccano i dettagli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. - (Adnkronos) - Giorgio, official outfitter della squadra Olimpica vestirà gli atleti per la cerimonia di apertura ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali che si terrà domani alle ore 13 allo stadio nazionale di Pechino. Ogni atleta della squadra azzurraindossando una, sovrappostaclassica divisa da podio. La, realizzata in tessuto tecnico lucido, bianca nella parte centrale, rossa e verde sui lati, è stata creata per l'occasione ed è un vero e proprio. La divisa comprende una giacca tecnica blu royal con cappuccio e chiusura centrale, realizzata in tessuto elasticizzato Toray Dermizax, impermeabile e traspirante. Spiccano i dettagli ...

