Olimpiadi | Fiamme Gialle a Goggia | ' domani sarai comunque il nostro alfiere'

Roma, 3 feb. - (Adnkronos) - "Ecco, con queste poche righe, Sofi, vorremmo dirti che domani tu sarai comunque il nostro alfiere, che terrai alta la nostra Bandiera. Anzi, non domani soltanto, ma anche dopodomani, e tra un mese e dopo ancora. Se sarai al cancelletto di partenza di Pechino, ma anche se non ce la farai. Se vincerai, ma anche se qualcun altro, in pista, sarà più veloce. Perché ci rendi fieri, ci unisci intorno alla tua sfortuna ed alla tua forza, e fai sgorgare in noi i sentimenti migliori". Così le Fiamme Gialle in una lettera alla loro rappresentante Sofia Goggia che domani non potrà essere la portabandiera dell'Italia ai Giochi di Pechino a causa di un'infortunio al ginocchio.

