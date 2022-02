Olimpia Milano-Fenerbahce | rissa nel finale | Guduric provoca | i meneghini reagiscono VIDEO

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Momenti di tensione con tanto disfiorata neldi, valida come 25esima giornata di Eurolega 2021/2022 di basket. La formazione turca si è imposta meritatamente per 60-71, ma dopo la sirena che ha sancito la fine della contesa,si è avvicinato alla panchina deiper dire qualcosa evidentemente di poco carino ad un componente della stessa. Dalsi nota un faretorio e un dito puntato, con Hines a spintonarlo. Le due squadre si ritrovano quindi a brutto muso in campo, con Messina e Djordjevic a chiarirsi; l’ex coach della Virtus Bologna parla anche con Hines e la cosa sembra rientrare. Dopo qualche secondo, però, l’ex playmaker serbo non prende bene alcune parole dette ...

E' il Fenerbahce a fermare, al Forum, la striscia vincente dell'Olimpia Milano, 60 - 71. Gara di pura rincorsa per l'AX che si aggrappa alla solita difesa, sono la potenza di Booker ed il talento di un polemico Guduric a scardinare il bunker biancorosso. Dopo cinque vittorie consecutive arriva un passo falso per l'A|X Armani Exchange Milano nella regular season dell'Eurolega. Sul parquet di casa l'Olimpia di coach Messina è stata sconfitta 71-60 dal Fenerbahce.