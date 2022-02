Olimpia Milano-Fenerbahce oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Eurolega 2021/2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta in tv AX Armani Exchange Milano-Fenerbahce Beko istanbul, valida come 25esima giornata di Eurolega 2021/2022 di basket. La formazione di coach Messina torna tra le mura amiche, dopo l’insidiosa trasferta di Belgrado in cui i meneghini hanno raccolto la quinta vittoria consecutiva. Contro i turchi sarà partita vera, in quanto anch’essi arrivano da un buon filotto di tre vittorie consecutive (tolte le numerose sfide da recuperare). La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 3 febbraio. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno HD e Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà la diretta ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’e le indicazioni per vedere inin tv AX Armani ExchangeBeko istanbul, valida come 25esima giornata didi basket. La formazione di coach Messina torna tra le mura amiche, dopo l’insidiosa trasferta di Belgrado in cui i meneghini hanno raccolto la quinta vittoria consecutiva. Contro i turchi sarà partita vera, in quanto anch’essi arrivano da un buon filotto di tre vittorie consecutive (tolte le numerose sfide da recuperare). La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 3 febbraio. Il match sarà visibile intv su Sky Sport Uno HD e Sky Sport Arena, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà la...

