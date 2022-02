Oggi il giuramento di Sergio Mattarella Rieletto presidente della Repubblica (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alle 15,30 la cerimonia di giuramento nell’aula di Montecitorio. Sergio Mattarella vi fa ritorno esattamente sette anni dopo quel 3 febbraio 2015 quando giurò per la prima volta come presidente della Repubblica. L'articolo Oggi il giuramento di Sergio Mattarella <small class="subtitle">Rieletto presidente della Repubblica</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alle 15,30 la cerimonia dinell’aula di Montecitorio.vi fa ritorno esattamente sette anni dopo quel 3 febbraio 2015 quando giurò per la prima volta come. L'articoloildi proviene da Noi Notizie..

Advertising

lucfontana : Oggi il giuramento (bis) di Mattarella al Quirinale: come si svolgerà (via @Corriere) - antoniospadaro : Oggi su TV2000 commenterò la cerimonia di giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dalle 15.15… - CristinaCmr : Oggi c'è il 'giuramento', peccato che ho altri impegni e me lo perdo... - DaveLoruxury : RT @InfoAtac: #info #atac ???? CERIMONIA GIURAMENTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ?? oggi ? dalle ore 14.00 circa ???? spostamento capolinea e/… - SanremoAncheNoi : RT @TV2000it: ????#BentornatoPresidente, speciale di @siamonoitv2000 e @tg2000it per seguire il giuramento di #SergioMattarella. Oggi #3febbr… -