Advertising

FirenzePost : Nuovo Pignone: accordo da 28,5 milioni di euro. La soddisfazione di Giani - stefanodragotta : Ottima mossa del Ministro Giorgetti ???????????? - venti4ore : Accordo da 28,5 milioni su Nuovo Pignone, Giani “Investimento che fa bene a Toscana” - venti4ore : Accordo da 28,5 milioni su Nuovo Pignone, Giani “Investimento che fa bene a Toscana” - QuiNewsMassaCar : Nuovo Pignone cresce, investimento da 28,5 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Pignone

... per un progetto di sviluppo di tecnologie e prodotti a sostegno della transizione energetica della Baker Hughes. "Si tratta di una notizia positiva per almeno due motivi: perché ...... per un progetto di sviluppo di tecnologie e prodotti a sostegno della transizione energetica della Baker Hughes. L'investimento 'Si tratta di una notizia positiva per almeno due ...«Si tratta di una notizia positiva per almeno due motivi: perché consolida una presenza storica e qualificata come quella del Nuovo Pignone e di Baker Hughes a Firenze e in Toscana, con reverberi ...“Perché consolida una presenza storica e qualificata come quella del Nuovo Pignone e di Baker Hughes a Firenze e in Toscana, con reverberi anche sull’indotto. E perché si investe in ricerca e sviluppo ...