Nuovo acquisto per il Napoli Femminile: arriva un attaccante dall’Argentina! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il club Napoli Femminile annuncia l’ingresso in squadra di Apolonia Berti, attaccante argentina – di passaporto italiano – nata a Rosario il 17 giugno del 2002. La giovane è la figlia di Alfredo Berti – storica bandiera del Newell’s ed ex vice di Bielsa alla guida del Cile – ha disputato quest’anno la Primera C con il suo club realizzando 9 reti in 12 partite. Apolonia Berti Napoli Femminile Berti al Napoli Femminile Apolonia Berti ha segnato il primo storico gol del club che ha visto crescere Leo Messi in un campionato AFA ed ha trascinato la “Lepra” alla semifinale play off per la promozione in Primera B nella quale però il Newell’s è stato sconfitto dal Belgrano. Berti è già a disposizione del duo Domenichetti-Castorina e stata lavorando con le compagne in ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il clubannuncia l’ingresso in squadra di Apolonia Berti,argentina – di passaporto italiano – nata a Rosario il 17 giugno del 2002. La giovane è la figlia di Alfredo Berti – storica bandiera del Newell’s ed ex vice di Bielsa alla guida del Cile – ha disputato quest’anno la Primera C con il suo club realizzando 9 reti in 12 partite. Apolonia BertiBerti alApolonia Berti ha segnato il primo storico gol del club che ha visto crescere Leo Messi in un campionato AFA ed ha trascinato la “Lepra” alla semifinale play off per la promozione in Primera B nella quale però il Newell’s è stato sconfitto dal Belgrano. Berti è già a disposizione del duo Domenichetti-Castorina e stata lavorando con le compagne in ...

