Nuove regole quarantena, Cirio: “Chi vaccina i propri figli compie gesto responsabile, giusto che venga ripagata. Ok per bimbi vaccinati in classe” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le Nuove misure decise dal Governo per la scuola "rappresentano il primo risultato delle semplificazioni che le Regioni hanno chiesto con forza per settimane. Non era pensabile proseguire con le regole attuali, che hanno creato una grande confusione tra le famiglie e imposto uno sforzo enorme al sistema sanitario. regole per di più poco efficaci per garantire la scuola in presenza e, soprattutto, la giusta differenziazione tra vaccinati e no". Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lemisure decise dal Governo per la scuola "rappresentano il primo risultato delle semplificazioni che le Regioni hanno chiesto con forza per settimane. Non era pensabile proseguire con leattuali, che hanno creato una grande confusione tra le famiglie e imposto uno sforzo enorme al sistema sanitario.per di più poco efficaci per garantire la scuola in presenza e, soprattutto, la giusta differenziazione trati e no". Così il presidente del Piemonte, Alberto. L'articolo .

Advertising

elenabonetti : Un Cdm importante, oggi, che segna il passo di un’Italia aperta al futuro. PNRR e le nuove regole per la scuola. I… - GiovanniToti : Per chi ha fatto la terza dose di vaccino non scatterà nessuna restrizione anche in caso di passaggio in zona rossa… - berlusconi : Nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le masche… - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Comune di Napoli, movida, controlli, pulizia degli spazi: arrivano nuove regole - orizzontescuola : Nuove regole quarantena, Cirio: “Chi vaccina i propri figli compie gesto responsabile, giusto che venga ripagata. O… -