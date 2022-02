Nuove regole covid a scuola, Turi (Uil Scuola): “Come spiegare ai bambini non vaccinati il motivo per cui non vanno a scuola?” (Di giovedì 3 febbraio 2022) "L’alleggerimento delle misure sulla scuola poggia su una falsa partenza: i minori non hanno la capacità giuridica di decidere. Le scelte dei genitori li determinano e al danno provocato dalla pandemia se ne aggiunge uno psico fisico sugli alunni non vaccinati a cui sarà quasi impossibile spiegare il motivo per cui non possono andare a scuola Come gli altri per usufruire di un loro diritto allo studio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 febbraio 2022) "L’alleggerimento delle misure sullapoggia su una falsa partenza: i minori non hanno la capacità giuridica di decidere. Le scelte dei genitori li determinano e al danno provocato dalla pandemia se ne aggiunge uno psico fisico sugli alunni nona cui sarà quasi impossibileilper cui non possono andare agli altri per usufruire di un loro diritto allo studio". L'articolo .

Advertising

berlusconi : Nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le masche… - elenabonetti : Un Cdm importante, oggi, che segna il passo di un’Italia aperta al futuro. PNRR e le nuove regole per la scuola. I… - GiovanniToti : Per chi ha fatto la terza dose di vaccino non scatterà nessuna restrizione anche in caso di passaggio in zona rossa… - CelesteValburga : @LiaQuartapelle Le nuove regole valgono per tutti i bambini? Se la risposta è no, provi a rileggere quello che ha s… - ManuDigrandi : @LiaQuartapelle vabbè ma siamo circondati da genitori ignoranti che sono al punto che non tamponano i figli perchè… -