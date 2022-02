Novena a Nostra Signora di Lourdes per proteggerci dal contagio peggiore – 2° giorno

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L’11 febbraio ricorre l’anniversario dell’apparizione della Madonna a, protettrice dei malati. Preghiamo insieme, per tutte le nostre infermità corporali e spirituali. Affinché ci custodisca e ci preservi da ogni male, soprattutto dalpiù pericoloso. In un contesto come quello di oggi è quanto mai urgente affidarci alla potente intercessione della Madonna presso il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

...orante sul messaggio per la XXX giornata del malato ' Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso' che viene celebrata proprio l' 11 febbraio festa diSignora di Lourdes....Come da tradizione, con lae la celebrazione dell'Eucarestia, nella Chiesa Cattedrale, il 29 gennaio scorso, il popolo ...nel cammino intrapreso di illuminare attraverso cinque sfide la...Il demonio sa bene come agire e dove colpire per metterci gli uni contro gli altri, creando così divisione, e fomentando rabbia, rancori e ostilità nei nostri cuori. Chiediamo alla nostra Mamma ...La Candelora ricorre il 2 febbraio e in questo giorno si festeggia la Presentazione di Gesù al Tempio, l'episodio è ben descritto nel Vangelo di Luca, e avviene quaranta giorni dopo la sua nascita.