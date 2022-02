“Non fingere che non ti sia piaciuto”: nel Metaverso il peggio del mondo reale. Ecco cosa è successo (Di giovedì 3 febbraio 2022) E se non ci fosse nessuna differenza tra il mondo reale e quello virtuale? In fondo, è sempre una dimensione costituita dai medesimi essere umani: che siano fatti di carne ed ossa o di pixel, poco cambia. L’attitudine personale, infatti, non si inclina nell’universo in cui si sceglie di abitare, piuttosto si stabilizza e si espande. E gli stessi episodi che capitano nella vita vera, possono accadere anche nel Metaverso lanciato qualche mese fa da Mark Zuckerber, un internet senza distinzione tra virtuale e reale che va oltre il web, ma che conserva gli stessi problemi del mondo vero e proprio. Una donna, infatti, ha denunciato di essere stata virtualmente “stuprata da una banda” nel Metaverso e che le nuove tecnologie l’hanno fatta sentire come nella vita ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 3 febbraio 2022) E se non ci fosse nessuna differenza tra ile quello virtuale? In fondo, è sempre una dimensione costituita dai medesimi essere umani: che siano fatti di carne ed ossa o di pixel, poco cambia. L’attitudine personale, infatti, non si inclina nell’universo in cui si sceglie di abitare, piuttosto si stabilizza e si espande. E gli stessi episodi che capitano nella vita vera, possono accadere anche nellanciato qualche mese fa da Mark Zuckerber, un internet senza distinzione tra virtuale eche va oltre il web, ma che conserva gli stessi problemi delvero e proprio. Una donna, infatti, ha denunciato di essere stata virtualmente “stuprata da una banda” nele che le nuove tecnologie l’hanno fatta sentire come nella vita ...

