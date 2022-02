Non c’è M5S senza Di Maio. Irriconoscente chi lo attacca. Serritella difende il ministro degli Esteri: “Luigi non è solo. In tanti siamo con lui, in Parlamento e sui territori” (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Credo sia normale la dialettica e il confronto all’interno del Movimento. C’è sempre stato. Credo sia invece fuori luogo e poco serio creare un clima tale di tensione e odio contro Luigi Di Maio. Se non fosse stato per Luigi poteva andare peggio, credo”. Posizione chiara, quella del deputato M5S Davide Serritella, in difesa del ministro degli Esteri. “I vertici – continua Serritella – hanno il dovere di fermarsi e raccontarci perché dopo una settimana la situazione sia sfuggita improvvisamente di mano”. Come si è arrivati a questo punto? C’è malcontento, e va ascoltato non represso. Luigi ha avuto il coraggio di aprire una riflessione e sono queste le vie che portano le forze politiche a crescere. Non capisco perché ci si debba ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Credo sia normale la dialettica e il confronto all’interno del Movimento. C’è sempre stato. Credo sia invece fuori luogo e poco serio creare un clima tale di tensione e odio controDi. Se non fosse stato perpoteva andare peggio, credo”. Posizione chiara, quella del deputato M5S Davide, in difesa del. “I vertici – continua– hanno il dovere di fermarsi e raccontarci perché dopo una settimana la situazione sia sfuggita improvvisamente di mano”. Come si è arrivati a questo punto? C’è malcontento, e va ascoltato non represso.ha avuto il coraggio di aprire una riflessione e sono queste le vie che portano le forze politiche a crescere. Non capisco perché ci si debba ...

