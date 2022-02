Non Abusiamo del Mare, al via il progetto nelle scuole di Crotone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Partendo dall’istituto Omnicomprensivo Statale “D. Borrelli” di Santa Severina, entra nel vivo domani, con le prime lezioni in aula e la proiezione di video ad elevato contenuto tecnico-scientifico, il progetto di educazione ambientale Non Abusiamo del Mare, realizzato dall’ARPACAL in partenariato con la Capitaneria di Porto di Crotone e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ANMI – Gruppo di Crotone. Il progetto per salvare il Mare con i fondi POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 Le scuole che hanno aderito al progetto, infatti, dopo una fase di pianificazione dell’offerta didattica, ma anche di stretta organizzazione delle lezioni nel rispetto delle normative anti COVID-19, sono pronte ad entrare nel vivo del ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 3 febbraio 2022) Partendo dall’istituto Omnicomprensivo Statale “D. Borrelli” di Santa Severina, entra nel vivo domani, con le prime lezioni in aula e la proiezione di video ad elevato contenuto tecnico-scientifico, ildi educazione ambientale Nondel, realizzato dall’ARPACAL in partenariato con la Capitaneria di Porto die l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ANMI – Gruppo di. Ilper salvare ilcon i fondi POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 Leche hanno aderito al, infatti, dopo una fase di pianificazione dell’offerta didattica, ma anche di stretta organizzazione delle lezioni nel rispetto delle normative anti COVID-19, sono pronte ad entrare nel vivo del ...

