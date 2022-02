Nomine alla Corte Suprema, la Casa Bianca sempre protagonista: da Trump a Biden (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Mettetemi nel gruppo di quelli che vogliono assicurarsi di una Corte e altre istituzioni che somiglino all'America”. Così il senatore repubblicano della South Carolina Lindsey Graham mentre appoggiava il piano di Joe Biden di sostituire il giudice della Corte Suprema Stephen Breyer con una donna afroamericana. Alcune voci di colleghi di Graham si erano sollevate contro l'intenzione di Biden sostenendo che le capacità dell'individuo dovrebbero essere la guida e non l'etnia o la razza della nomina. Breyer ha recentemente annunciato che alla fine della prossima sessione estiva della Corte Suprema andrà in pensione e quindi l'attuale inquilino alla Casa Bianca Nominerà un nuovo giudice ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Mettetemi nel gruppo di quelli che vogliono assicurarsi di unae altre istituzioni che somiglino all'America”. Così il senatore repubblicano della South Carolina Lindsey Graham mentre appoggiava il piano di Joedi sostituire il giudice dellaStephen Breyer con una donna afroamericana. Alcune voci di colleghi di Graham si erano sollevate contro l'intenzione disostenendo che le capacità dell'individuo dovrebbero essere la guida e non l'etnia o la razza della nomina. Breyer ha recentemente annunciato chefine della prossima sessione estiva dellaandrà in pensione e quindi l'attuale inquilinorà un nuovo giudice ...

