Noi precari e stipendi: siamo alle comiche! Lettera (Di giovedì 3 febbraio 2022) Inviata da Serena Chiaraviglio - siamo alle comiche! Noi supplenti non beneficiari di contratto annuale subiamo una disparità di trattamento ragguardevole. Se consideriamo che l'accredito degli stipendi di maggio e giugno, per molti di noi, è avvenuto con un ritardo di circa sei mesi, già focalizziamo il panorama di riferimento, su cui si stagliano figure di poveri cristi che investono soldi in partenza per ottemperare ai propri doveri, sperando di percepire il dovuto che, a quanto sembra, dovuto non è. L'articolo .

