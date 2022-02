Niente mascherina, a Salvini consigliamo un altro tipo di contraccettivo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Vede, onorevole Salvini, non esiste nulla di più stupido che rinfacciare all’avversario le opinioni del tempo passato. Si può essere stati di sinistra e passare a destra, o viceversa, da meridionali sentirsi valdostani, o viceversa, viversi ganzi laddove stupidi nei tempi successivi. Chi sbandiera la coerenza come valore supremo potrebbe rivelarsi perfino il più scemo del mazzo. E Ok. Vede però, onorevole Salvini, dichiarare che col tricolore italiano ci si pulisce il culo, salvo esibirlo poco dopo da mascherina anti Covid, suona male. Non perché non si possa, o non si debba. Induce commenti incolti e semibarbari, però: “ecco perché Salvini ci si puliva il culo, perché il culo è la sua faccia”. Orrendo, vero? Se lei invece, tanto più dopo le ultime prove politiche, avesse fronteggiato la pandemia indossando sulla testa ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Vede, onorevole, non esiste nulla di più stupido che rinfacciare all’avversario le opinioni del tempo passato. Si può essere stati di sinistra e passare a destra, o viceversa, da meridionali sentirsi valdostani, o viceversa, viversi ganzi laddove stupidi nei tempi successivi. Chi sbandiera la coerenza come valore supremo potrebbe rivelarsi perfino il più scemo del mazzo. E Ok. Vede però, onorevole, dichiarare che col tricolore italiano ci si pulisce il culo, salvo esibirlo poco dopo daanti Covid, suona male. Non perché non si possa, o non si debba. Induce commenti incolti e semibarbari, però: “ecco perchéci si puliva il culo, perché il culo è la sua faccia”. Orrendo, vero? Se lei invece, tanto più dopo le ultime prove politiche, avesse fronteggiato la pandemia indossando sulla testa ...

