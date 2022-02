' Ndrangheta | colpo alla cosca Trapasso di Cutro | sequestrati beni per 8 milioni di euro

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano ‘Ndrangheta, sequestrati 10 milioni al padre di Iaquinta: Nuovo colpo della Direzione investig… - infoitinterno : Colpo alla 'ndrangheta ramificata in Emilia, sequestrati 10 milioni ad un imprenditore - mattinodinapoli : Altro colpo alla 'ndrangheta, condanne dopo il ricorso rigettato in Cassazione -

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta colpo

Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

alla cosca Trapasso di Cutro: sequestrati beni per 8 milioni di euro VIDEONuovodella Direzione investigativa antimafia di Bologna al patrimonio della 'in Emilia. Un maxi sequestro di beni per oltre 10 milioni è stato eseguito mercoledì 2 nei confronti di ...che aveva inflitto un duro colpo alla cosca della ‘ndrangheta dei Molè con oltre 100 misure cautelari eseguite in tutta Italia. Nella zona del Saronnese la banda era attiva con estorsioni come ...Un altro pesantissimo colpo portato dalla Direzione Investigativa Antimafia, nei confronti di Giuseppe Iaquinta, il ‘volto pubblico’ dell’ndrangheta insediatasi nella provincia di Reggio Emilia e che ...