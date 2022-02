Nato e Usa rispondono alla Russia | ecco il documento “filtrato” sui media

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb – Il testo delle risposte scritte da parte di Usa ealle richieste di garanzia in materia di sicurezza internazionale avanzate dè trapelato suinonostante l’accordo di non divulgazione da parte di entrambi gli attori coinvolti. Ilè stato pubblicato ieri mattina dal quotidiano spagnolo El Pais. Vengono respinte le richieste russe di garanzia riguardo una possibile ulteriore espansione dellaverso est che includa Ucraina e Georgia, secondo il principio per cui “gli Stati Uniti continuano a sostenere fermamente la politica di porte aperte della”. Rifiutata anche la proposta russa di sottoscrivere un trattato bilaterale sulla sicurezza in Europa. Le aperturenel ...

Di lui si sa che èda una famiglia di origine turkmena nella città di Tal Afar , a circa 80 ...spinto dalla presenza di altri leader islamisti e dalle notizie sui soprusi da parte dei militari...Alcune fonti americane riferiscono che il capo dell'Isis non sarebbe stato ucciso dai soldati...nella città irachena di Tal Afar da una famiglia turcomanna, al - Salbi era uno dei pochi non ...16.15 Da Biden nuove truppe Usa in est Europa Il presidente Usa, Biden, ha formalmen- te approvato la decisione di inviare truppe supplementari americane nell'Eu- ropa dell'est per rinforzare il fi ...Anche lui è stato ucciso in un raid Usa nel nord della Siria ... Il terrorista era nato nell’ottobre del 1976 a Tal Afar, in Iraq, e aveva studiato all’Università di Mosul.