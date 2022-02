Nardella (sindaco Firenze) promette: «Il nuovo Franchi sarà un gioiello» (Di giovedì 3 febbraio 2022) . Le parole del primo cittadino Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato sul canale YouTube di ViolFun. Le sue parole: «Aspettiamo Commisso, che venga presto a Firenze. Italiano? A me piace tanto perché fa parte di un calcio che guarda ai fatti. È una persona equilibrata e amo il calcio in cui contano i valori di una persona, non quello in cui un giocatore giura amore ad una maglia e poi la cambia». STADIO – «Sono molto contento del lavoro che sta andando avanti. Siamo riusciti a portare a casa tanti soldi, 100 milioni di euro ed è l’unico caso in Italia, forse in Europa, dove c’è un impegno di soldi importanti per la ristrutturazione di uno stadio di calcio. A marzo andremo bene. L’ultima volta che ci siamo visti con Commisso abbiamo parlato dello stadio ed io sono sempre stato molto aperto, disponibile e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) . Le parole del primo cittadino IldiDarioha parlato sul canale YouTube di ViolFun. Le sue parole: «Aspettiamo Commisso, che venga presto a. Italiano? A me piace tanto perché fa parte di un calcio che guarda ai fatti. È una persona equilibrata e amo il calcio in cui contano i valori di una persona, non quello in cui un giocatore giura amore ad una maglia e poi la cambia». STADIO – «Sono molto contento del lavoro che sta andando avanti. Siamo riusciti a portare a casa tanti soldi, 100 milioni di euro ed è l’unico caso in Italia, forse in Europa, dove c’è un impegno di soldi importanti per la ristrutturazione di uno stadio di calcio. A marzo andremo bene. L’ultima volta che ci siamo visti con Commisso abbiamo parlato dello stadio ed io sono sempre stato molto aperto, disponibile e ...

