Napoli, Tuanzebe fuori dalla lista Uefa: ecco il motivo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Axel Tuanzebe è l’escluso eccellente dalla lista Uefa del Napoli. ecco perchè è stato escluso il neo difensore azzurro Axel Tuanzebe escluso dalla lista Uefa del Napoli. Il neo difensore azzurro, arrivato in occasione del mercato di gennaio, è stato tenuto fuori da Spalletti che, con i difensori che ha già a disposizione, si sente più che coperto. A riferirlo è Sportmediaset, che spiega anche come, nonostante i rispettivi problemi, siano stati inseriti sia Lozano che Ounas. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Axelè l’escluso eccellentedelperchè è stato escluso il neo difensore azzurro Axelesclusodel. Il neo difensore azzurro, arrivato in occasione del mercato di gennaio, è stato tenutoda Spalletti che, con i difensori che ha già a disposizione, si sente più che coperto. A riferirlo è Sportmediaset, che spiega anche come, nonostante i rispettivi problemi, siano stati inseriti sia Lozano che Ounas. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ManUtdMEN : Axel Tuanzebe 'omitted' from Napoli Europa League squad #mufc - claudioruss : #Napoli Axel #Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra per lombalgia. Adam #Ounas ha terminato le visite post Covid-19 con esito negativo. - CalcioNews24 : #Napoli, #Tuanzebe escluso dalla lista per l'#EuropaLeague ? - Diego31883 : RT @sportmediaset: Napoli, #Tuanzebe fuori dalla lista Uefa: inserito Ghoulam, confermato Ounas. #SportMediaset - Diego31883 : RT @CorSport: #Napoli, guai per #Tuanzebe: fuori dalla lista Uefa e non si allena per pubalgia ?? -