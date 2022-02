Napoli: tegola Tuanzebe, Ounas di nuovo a disposizione (Di giovedì 3 febbraio 2022) . Le ultime novità da Castel Volturno Novità UFFICIALI da Castel Volturno. Oltre all’infortunio rimediato in Nazionale da Lozano, si ferma anche Tuanzebe. Di nuovo a disposizione Ounas. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra per lombalgia. Ounas ha terminato le visite post Covid-19 con esito negativo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) . Le ultime novità da Castel Volturno Novità UFFICIALI da Castel Volturno. Oltre all’infortunio rimediato in Nazionale da Lozano, si ferma anche. Diha svolto lavoro in palestra per lombalgia.ha terminato le visite post Covid-19 con esito negativo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Alessandrolux : Tegola per il Napoli: Lussazione alla spalla destra per Lozano – Footballweb - Alessandrolux : Tegola per il Napoli: Lussazione alla spalla destra per Lozano - Alessandrolux : Tegola per il Napoli: Lussazione alla spalla destra per Lozano - - Spazio_Napoli : Infortunio Lozano, brutta tegola per Spalletti: i possibili tempi di recupero - gilnar76 : Infortunio Lozano, brutta tegola per Spalletti: i possibili tempi di recupero #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… -