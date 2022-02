Napoli | ordinanza anti movida | musica fino a mezzanotte e chiusura all’una alle 2 nel week end

(Di giovedì 3 febbraio 2022) “Quello dellaè un tema clou. Abbiamo preparato un’di urgenza che sarà efficace dalla prossima settimana”. Lo ha annunciato il sindaco diGaetano Manfredi al termine di una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Nel provvedimento saranno indicati orari didegli esercizi commerciali nelle zone della: “è prevista – ha detto il primo cittadino – una2 nelend edurante la settimana”. Ancora “l’interruzione della– ha detto il sindaco – e ci sarà un’attenzione particolare rispetto alla pulizia degli spazi nelle prossimità degli esercizi commerciali. Previsto anche un divieto di vendita ...

