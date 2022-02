Napoli, l’uomo fermato per l’omicidio di Rosa Alfieri confessa: “Sentivo voci nella mia testa”. Proseguono le indagini per il movente (Di giovedì 3 febbraio 2022) Elpidio D’Ambra ha confessato l’omicidio di Rosa Alfieri, 23 anni, trovata senza vita nell’appartamento dell’uomo il primo febbraio a Grumo Nevano (Napoli). Secondo la versione di D’Ambra, l’uomo avrebbe attirato la ragazza nella sua casa chiedendole alcuni chiarimenti su una bolletta della luce. Durante l’interrogatorio da parte della Procura di Napoli, il 31enne ha raccontato alla pm di “aver sentito delle voci nella testa” che lo avrebbero spinto a commettere l’omicidio. Ha anche ammesso di essere un consumatore abituale di cocaina, ma di non aver assunto droga il giorno in cui ha strangolato la ragazza. Ha rifiutato invece l’accusa di molestie sessuali che gli era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Elpidio D’Ambra hatodi, 23 anni, trovata senza vita nell’appartamento delil primo febbraio a Grumo Nevano (). Secondo la versione di D’Ambra,avrebbe attirato la ragazzasua casa chiedendole alcuni chiarimenti su una bolletta della luce. Durante l’interrogatorio da parte della Procura di, il 31enne ha raccontato alla pm di “aver sentito delle” che lo avrebbero spinto a commettere. Ha anche ammesso di essere un consumatore abituale di cocaina, ma di non aver assunto droga il giorno in cui ha strangolato la ragazza. Ha rifiutato invece l’accusa di molestie sessuali che gli era ...

