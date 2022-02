Napoli | che guaio per Spalletti | uno degli azzurri si fa male in nazionale

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Brutte notizie per il. Un giocatore non ci sarà contro il Venezia, a causa dell’infortunio rimediato in. Ilsi rituffa nel campionato dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali. Glireduci da tre vittorie consecutive ottenute ai danni del Sampdoria, del Bologna e della Salernitana al momento occupano il secondo posto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

giusmo1 : Quindi il professore che si è dato fuoco a #Rende non è un no-vax. Aspetta il booster, lavora in una scuola del Nor… - gennaromigliore : Luigi de Magistris torna a lanciare accuse e a dire inesattezze. La verità però è che di aiuti ne ha avuti fin trop… - ADeLaurentiis : Ho sempre auspicato che Mattarella e Draghi proseguissero insieme il risanamento del nostro Paese. A loro vanno i m… - Simona_Sol : RT @enmorlicchio: Le manganellate agli studenti che protestavano a Napoli anticiparono la macelleria della scuola Diaz di Genova. Dopo ven… - infoitsport : Che gol di Ambrosino: la stellina del Napoli incanta tutti – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli che

Corriere dello Sport

Lozano, di conseguenza, non dovrebbe essere a disposizione nella prima garailgiocherà dopo la sosta, domenica alle ore 15 in casa del Venezia . Il 12 febbraio, invece, c'è lo scontro ...Per l'esterno delsi teme una lussazione della spalla, anche se il giocatore deve ancora ... In quellapotrebbe essere una delle sfide decisive per le sorti dello scudetto, quindi, il tecnico ...lo dimostra uno studio osservazionale coordinato dall’Ospedale Bambino Gesù che ha coinvolto i centri di Endocrinologia pediatrica dell’Ospedale Gaslini di Genova, del Policlinico Federico II di ...considerando che ci sono già Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus, oltre a Di Lorenzo. A restare fuori dalla lista per l’Europa League stilata da Luciano Spalletti, è il nuovo e unico acquisto del Napoli ...