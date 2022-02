Napoli Bike Festival per San Valentino: appuntamento il 13-14 febbraio (Di giovedì 3 febbraio 2022) San Valentino speciale con Bike tour nei luoghi più romantici di Napoli: doppio appuntamento per domenica 13 e lunedì 14 febbraio con partenza dalla Galleria Principe. Biketour Napoli ormai da sette anni organizza nel giorno degli innamorati per eccellenza, un tour con bici “baciate”. Per gli amanti in sella, San Valentino si trasforma in un’occasione Leggi su 2anews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sanspeciale contour nei luoghi più romantici di: doppioper domenica 13 e lunedì 14con partenza dalla Galleria Principe.tourormai da sette anni organizza nel giorno degli innamorati per eccellenza, un tour con bici “baciate”. Per gli amanti in sella, Sansi trasforma in un’occasione

