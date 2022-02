Napoli, 23enne trovata morta: vicino casa fermato per omicidio volontario (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ omicidio volontario il reato ipotizzato nel decreto di fermo emesso a carico del 31enne nei confronti del quale sussistono “gravi indizi di colpevolezza” per l’omicidio di Rosa Alfieri. La 23enne è stata strangolata all’interno dell’abitazione dell’uomo fermato in via Risorgimento a Grumo Nevano (Napoli), nel pomeriggio del 1° febbraio. Il fermo è stato eseguito dai Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania e dai poliziotti del Commissariato Napoli Bagnoli. L’uomo si è dato immediatamente alla fuga ed è stato trovato ieri pomeriggio all’ospedale San Paolo di Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, dove si era recato per farsi visitare, verosimilmente per le sue precarie condizioni dopo aver trascorso probabilmente le ultime 24 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’il reato ipotizzato nel decreto di fermo emesso a carico del 31enne nei confronti del quale sussistono “gravi indizi di colpevolezza” per l’di Rosa Alfieri. Laè stata strangolata all’interno dell’abitazione dell’uomoin via Risorgimento a Grumo Nevano (), nel pomeriggio del 1° febbraio. Il fermo è stato eseguito dai Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania e dai poliziotti del CommissariatoBagnoli. L’uomo si è dato immediatamente alla fuga ed è stato trovato ieri pomeriggio all’ospedale San Paolo di, nel quartiere Fuorigrotta, dove si era recato per farsi visitare, verosimilmente per le sue precarie condizioni dopo aver trascorso probabilmente le ultime 24 ...

