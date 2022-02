Musso tradito dallo specchio: è nudo! Gaffe social virale – FOTO (Di giovedì 3 febbraio 2022) Musso tradito dallo specchio: è nudo! Gaffe social virale per il portiere dell’Atalanta Clamorosa Gaffe social per Juan Musso, portiere dell’Atalanta, che al ritorno a casa dagli impegni con l’Argentina ha trovato una sorpresa da parte della fidanzata nel proprio appartamento: palloncini a forma di cuore con la scritta “Ti amo“. Colpito il portiere ha voluto immediatamente postare la FOTO, non accorgendosi però del riflesso maligno dello specchio che ne ha svelato la totale nudità. Accortosi della Gaffe, Musso ha rimosso dopo un po’ la storia, ma ormai era troppo tardi per impedire che diventasse virale. Nuova ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022): èper il portiere dell’Atalanta Clamorosaper Juan, portiere dell’Atalanta, che al ritorno a casa dagli impegni con l’Argentina ha trovato una sorpresa da parte della fidanzata nel proprio appartamento: palloncini a forma di cuore con la scritta “Ti amo“. Colpito il portiere ha voluto immediatamente postare la, non accorgendosi però del riflesso maligno delloche ne ha svelato la totale nudità. Accortosi dellaha rimosso dopo un po’ la storia, ma ormai era troppo tardi per impedire che diventasse. Nuova ...

Lucia37603819 : @Musso___ Se fi non avesse tradito, avrebbe avuto più spazio di manovra - rospobufo : @FernanaBot @Bohemian_322 @Musso___ @Peter_Italy @EmaEuropeo @CiroNoEuro La Lega ha ridicolizzato il noeuro, come i… - OPetrolini : @wolfbetter1 @Musso___ Salvini non ha tradito,lui è un arringatore di popolo ma purtroppo non è un fine politico pa… - mikless94 : @Musso___ @CacciaDominioni @claudiomacchi @fdragoni Si sa. La Casellati ha due nomi e due cognomi. Spiace ma la Meloni non ha tradito. - CCOwl56 : @Musso___ È stato tradito, più che sconfitto.. ma solo lui ci credeva.. -