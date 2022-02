Musso pubblica una FOTO per la fidanzata | lo specchio lo tradisce | il portiere è nudo FOTO

(Di giovedì 3 febbraio 2022)è unmolto forte, in grado di fare la differenza con la maglia dell’Atalanta, è stato convocato anche con la Nazionale argentino. Adesso è salito alla ribalta per un argomento che non riguarda il rettangolo di gioco. Il 27enne è appena tornato a Bergamo dopo gli impegni con la Nazionale, nelle ultime due partite ilnon è stato impiegato. Al suo ritorno in Italia ha trovato una bellissima sorpresa da parte dellaAnna Ariaudo: palloncini sul soffitto, un gesto che è stato molto apprezzato.è stato però tradito da uno: dal primo scatto si intravede ilcompletamenteha subito rimosso la Storia, ma l’immagine era già diventata virale. Poi un altro scatto, identico ma ...

Sport_Fair : #Musso pubblica una FOTO per la fidanzata, ma viene tradito dallo specchio: il portiere è completamente nudo - sportli26181512 : Musso, che gaffe: pubblica sui social la foto di nudo per la fidanzata!: Il portiere dell'Atalanta si è reso protag… - hotcockvr1 : RT @EsattoC: JUAN MUSSO: IL PORTIERE 27ENNE ARGENTINO PUBBLICA UNA FOTO SU INSTAGRAM MA IL RIFLESSO DI UNO SPECCHIO MOSTRA TUTTO … É COMPLE… - filvedi : RT @EsattoC: JUAN MUSSO: IL PORTIERE 27ENNE ARGENTINO PUBBLICA UNA FOTO SU INSTAGRAM MA IL RIFLESSO DI UNO SPECCHIO MOSTRA TUTTO … É COMPLE… - randomwun2 : RT @EsattoC: JUAN MUSSO: IL PORTIERE 27ENNE ARGENTINO PUBBLICA UNA FOTO SU INSTAGRAM MA IL RIFLESSO DI UNO SPECCHIO MOSTRA TUTTO … É COMPLE… -

Ultime Notizie dalla rete : Musso pubblica

... Ritenuto altresì che non sussista automatico pericolo di danno alla salute, data la ... Esaurito giovedì il periodo di isolamento obbligatorio per i negativizzati Juane José Palomino, l'...... sarà il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella a premiare la squadra vincitrice, nella sua ultima uscita. La partita Coachschiera Poulter in regia, Mingardi opposto, ...Juan Musso si sta confermando uno dei migliori portieri in circolazione, l’argentino si è messo in grande mostra con la maglia dell’Atalanta. L’obiettivo è quello di raggiungere i migliori risultati ..."Sei la migliore", ha scritto il 27enne argentino nella didascalia alla foto pubblicata tra le sue storie Instagram. Ma ai suoi followers non è sfuggito il dettaglio piccante in bella vista... Musso ...