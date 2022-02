Musei gratis a Roma domenica 6 Febbraio. E’ necessaria la prenotazione? (Di giovedì 3 febbraio 2022) domenica 6 Febbraio 2022 torna la gratuità dei Musei civici a Roma. L’ingresso è a costo zero sia per i residenti sia per i non residenti a Roma. La prenotazione è obbligatoria solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale 060608 (ore 9.00 – 19.00). L’iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Ingresso libero compatibilmente con la capienza dei siti. Ecco i Musei aperti gratuitamente a Roma Musei CIVICI (Musei Capitolini, Mercati di Traiano, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa ... Leggi su funweek (Di giovedì 3 febbraio 2022)2022 torna la gratuità deicivici a. L’ingresso è a costo zero sia per i residenti sia per i non residenti a. Laè obbligatoria solo per i gruppi al contact center diCapitale 060608 (ore 9.00 – 19.00). L’iniziativa è promossa daCulture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Ingresso libero compatibilmente con la capienza dei siti. Ecco iaperti gratuitamente aCIVICI (Capitolini, Mercati di Traiano, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di, Museo diin Trastevere, Galleria d’Arte Moderna,di Villa ...

