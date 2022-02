MotoGP | Rossi | La bambina sta per nascere | siamo agli sgoccioli - News

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il 2022 è l'anno delle sensazioni inedite per Valentino, che si ritrova a dover guardare da casa gli ex colleghi della. Infatti, i piloti della top class si trovano in Malesia e sono ...

Il suo addio alle due ruote si è consumato lo scorso 14 novembre. A quasi tre mesi di distanza da quel giorno, Valentinotorna a parlare della sua carriera ine lo fa in occasione di un'intervista per i 40 anni di Radio Deejay : 'La cosa più bella della mia carriera è stata avvicinare al motociclismo tanta ...Guarda ancheValentinotorna in sella: le immagini dell'allenamento al Ranch: "Contento della mia scelta" Intervistato da Radio Deejay, il nove volte campione del mondo ha provato ...La MotoGP è uno sport dove si corre al limite ... Ci sono piloti come Marc Marquez e Valentino Rossi che non ne risentono. Non mi sono mai sentito a mio agio con la stampa e circondato da persone“.nemmeno per lo stesso Uccio che già in passato “aveva dovuto risolvere” lo stesso problema per Valentino Rossi. E’ noto, infatti, che quando l’antimpennamento è diventato fortemente invasivo sul ...