Morto sopravvissuto di Auschwitz che sconfisse negazionisti della Shoah in tribunale Usa (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Addio a Mel Mermelstein, il sopravvissuto di Auschwitz che sfidò un gruppo negazionista, facendo dichiarare al tribunale di Los Angeles che “l’Olocausto è un fatto indisputabile”. Mermelstein se ne è andato a 95 anni nella sua casa di Long Beach per complicanze del covid-19. Lascia un piccolo museo, con 700 pezzi raccolti in una quarantina di viaggi della memoria in diversi lager nazisti. Nato nell’allora Cecoslovacchia, Mermelstein emigrò negli Stati Uniti dopo la guerra, unico sopravvissuto della sua famiglia al campo di sterminio di Auschwitz. All’inizio, pensò soprattutto a rifarsi una vita. Poi, durante la guerra dei sei giorni nel 1967, sentì gli echi della retorica di Hitler nei discorsi di alcuni leader arabi e decise di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Addio a Mel Mermelstein, ildiche sfidò un gruppo negazionista, facendo dichiarare aldi Los Angeles che “l’Olocausto è un fatto indisputabile”. Mermelstein se ne è andato a 95 anni nella sua casa di Long Beach per complicanze del covid-19. Lascia un piccolo museo, con 700 pezzi raccolti in una quarantina di viaggimemoria in diversi lager nazisti. Nato nell’allora Cecoslovacchia, Mermelstein emigrò negli Stati Uniti dopo la guerra, unicosua famiglia al campo di sterminio di. All’inizio, pensò soprattutto a rifarsi una vita. Poi, durante la guerra dei sei giorni nel 1967, sentì gli echiretorica di Hitler nei discorsi di alcuni leader arabi e decise di ...

