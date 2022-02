Mondiali | pronta una vera rivoluzione | la FIFA è ottimista

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ladellain vista deiin Qatar del 2022 ora potrebbe diventare realtà: ecco la novità tecnologica Lasperimenta la novità tecnologica nel corso del Mondiale per club ad Abu Dhabi. In occasione della sfida inaugurale giocata tra Al-Jazira e Pirae, infatti, si è sperimentata una particolarità che potrebbe essere presente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

gazzettaparma : Sara Fantini pensa in grande: «Pronta per Mondiali ed Europei. Rivoglio le Olimpiadi». - cassapronostici : Scommessa pronta Mondiali di calcio (qualificazioni) Centro America giovedì 3 febbraio 2022 - cassapronostici : Scommessa pronta Mondiali di calcio (qualificazioni) Zona Sud America mercoledì 2 febbraio 2022 - cassapronostici : Scommessa pronta Mondiali di calcio (qualificazioni) Zona Asia martedì 1 febbraio 2022 - cassapronostici : Scommessa pronta Mondiali di calcio (qualificazioni) Zona Centro America lunedì 31 gennaio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali pronta

SerieANews

... una "partnership strategica" che si sta avvicinando sempre di più ad una quasi - alleanza che si annunciaa ridisegnare gli equilibri geopolitici. Per la prima volta dopo oltre 400 ...la replica da Sinistra Comune, tra i primi ad aver raccontato la vicenda: "Dopo aver letto ...e condiviso dei drammi del novecento." Come si fa ad avere un ricordo sereno di due guerre, ...In casa gialloblù a fare il punto della situazione è il direttore generale Elena Nenkovska Koleva, ex giocatrice di caratura internazionale, che ha militato nella nazionale bulgara disputando due ...Alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino 2022, è intervenuto il presidente cinese Xi Jinping alla 139esima sessione del Cio: "La Cina è pronta e dedicherà al mondo ...