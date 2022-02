Mistero sul cappotto rubato in Parlamento durante il voto per il Quirinale (Di giovedì 3 febbraio 2022) La partita del Colle, conclusasi con la rielezione di Sergio Mattarella, continua a lasciare strascichi in Parlamento, non solo politici. Con risvolti che si tingono di giallo. Non solo schede in più o cancellate, ma forse anche un furto clamoroso. E’ venerdì: le trattative fervono e le trame quirinalizie si infittiscono tra colpi di scena e tradimenti, le forze politiche litigano sul nome della direttrice del Dis Elisabetta Belloni. Il Transatlantico è un via vai di anime: grandi elettori, giornalisti, commessi. E mentre il Paese attende il nuovo Capo dello Stato, la senatrice del M5S Cinzia Leone vive il suo piccolo, personale, ‘dramma’: il cappotto che ha appoggiato su uno dei divanetti nel ‘corridoio dei passi perduti’ non c’è più. Sparito nel nulla. LEGGI ANCHE Conte sfida on-line il rivale Di Maio. Bordata di Di Battista: "Il M5S s'è perso ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) La partita del Colle, conclusasi con la rielezione di Sergio Mattarella, continua a lasciare strascichi in, non solo politici. Con risvolti che si tingono di giallo. Non solo schede in più o cancellate, ma forse anche un furto clamoroso. E’ venerdì: le trattative fervono e le trame quirinalizie si infittiscono tra colpi di scena e tradimenti, le forze politiche litigano sul nome della direttrice del Dis Elisabetta Belloni. Il Transatlantico è un via vai di anime: grandi elettori, giornalisti, commessi. E mentre il Paese attende il nuovo Capo dello Stato, la senatrice del M5S Cinzia Leone vive il suo piccolo, personale, ‘dramma’: ilche ha appoggiato su uno dei divanetti nel ‘corridoio dei passi perduti’ non c’è più. Sparito nel nulla. LEGGI ANCHE Conte sfida on-line il rivale Di Maio. Bordata di Di Battista: "Il M5S s'è perso ...

