Milano Cortina 2026: partita la votazione online per scegliere l'inno ufficiale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Prosegue il cammino di avvicinamento delle Olimpiadi Invernali del 2026 insieme al Festival di Sanremo. Dopo l'iniziativa avviata lo scorso anno al Teatro dell'Ariston, per scegliere il logo dei Giochi italiani, un altro progetto si avvale della collaborazione del Festival della musica italiana. Ieri sera si sono esibite sul palco Malika Ayane e Arisa. Entrambe hanno presentato, ognuna con una canzone diversa, il potenziale inno dei Giochi del 2026. "Un po' più in là" cantato da Malika e "Fino all'alba" presentato invece da Arisa. A scegliere il preferito e che poi sarà l'inno ufficiale dell'evento a cinque cerchi saranno ancora una volta gli italiani. Il voto andrà espresso sul sito ufficiale ...

