Milan, Vieri: “Il primo pensiero del club è azzerare i debiti” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Vieri, ex attaccante anche del Milan, ha parlato della situazione economica e finanziaria dela squadra rossonera. Ecco le sue parole. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 3 febbraio 2022), ex attaccante anche del, ha parlato della situazione economica e finanziaria dela squadra rossonera. Ecco le sue parole.

Advertising

RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Alla fiera dei doppi ex si aggiunge Christian #Vieri, che per il #derby di sabato punta su #Leao - sportli26181512 : Vieri: 'Ibrahimovic si concentri sul derby e non pensi al futuro': Christian Vieri, nell’intervista rilasciata alla… - RadioRossonera : Alla fiera dei doppi ex si aggiunge Christian #Vieri, che per il #derby di sabato punta su #Leao - M_Palmi98 : RT @BandieraInter: La lunga intervista di #Vieri: le analisi su #Inter e #Milan in vista del #DerbyMilano - BandieraInter : La lunga intervista di #Vieri: le analisi su #Inter e #Milan in vista del #DerbyMilano -