Milan-Inter, Giroud: “Se vinciamo abbiamo l’opportunità di lottare fino alla fine” (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Crediamo allo scudetto. Tra pochi giorni abbiamo il Derby con l’Inter, se vinciamo penso che avremo l’opportunità di lottare fino alla fine”. Ecco le parole di Olivier Giroud, attaccante del Milan, che è stato Intervistato con un Q&A di StarCasinò Sport, il sito d’intrattenimento sportivo Official Partner di Ac Milan. “Le prime sensazioni sono state di orgoglio per aver firmato con il grande Milan, perché sono un tifoso rossonero e poi perché i francesi che hanno giocato qua erano tutti forti, vincendo tanto come Papin, uno dei miei giocatori preferiti. Ibra è un calciatore che mi piace moltissimo, lui e Shevchenko sono due attaccanti che ho sempre ammirato. ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Crediamo allo scudetto. Tra pochi giorniil Derby con l’, sepenso che avremodi”. Ecco le parole di Olivier, attaccante del, che è statovistato con un Q&A di StarCasinò Sport, il sito d’intrattenimento sportivo Official Partner di Ac. “Le prime sensazioni sono state di orgoglio per aver firmato con il grande, perché sono un tifoso rossonero e poi perché i francesi che hanno giocato qua erano tutti forti, vincendo tanto come Papin, uno dei miei giocatori preferiti. Ibra è un calciatore che mi piace moltissimo, lui e Shevchenko sono due attaccanti che ho sempre ammirato. ...

Advertising

javierzanetti : Uncharted con #DigitalBits Partecipa e Vinci: Sarò con ospiti speciali alla prima di #UnchartedILFILM a Milano … - OptaPaolo : 1 & 2 - #Inter (53 gol) e #Milan (47) hanno i due miglior attacchi di questa Serie A - in particolare quella rosson… - sportmediaset : #Calabria: 'Spero di restare a vita al Milan. Fuga Inter? È presto'. #SportMediaset - Andrea_Di_Lella : ?? #Bremer (???? 1997 | DC) ?? #Torino giugno 2024 ?? (ex 2023) ?? permette al #Toro di non svendere il giocatore ?? si… - NoSoyVolaBanana : @MarteennSaVa @cenciokcab @acmilan Zaniolo sta facendo downgrade continui, dalla primavera dell'Inter alla Roma, ora anche al Milan -