Milan | in arrivo il rinnovo del centrocampista

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, ilsembra essere alle battute finali per ildi contratto di Ismael Bennacer. L’algerino è pronto a firmare fino al 2026 a circa 3,2 milioni di euro a stagione, andando a raddoppiare l’attuale stipendio di 1,5 milioni all’anno. In attesa di capire la composizione del centrocampo dell’anno prossimo, arriva una garanzia per Stefano Pioli. Bennacer, insieme a Tonali, rappresenta la base su cui andare a formare la futura mediana rossonera, che dalla prossima stagione pagherà (molto probabilmente) l’assenza di Franck Kessiè.

