Milan, Gazidis: “Produciamo un ambiente folle per gli investitori, dobbiamo renderlo sostenibile” (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Produciamo un ambiente folle per gli investitori. Entrare o meno in Champions League, per esempio, fa una differenza enorme. Anche promozioni e retrocessioni. Mi piace molto, ma questo crea effetti devastanti a livello finanziario. dobbiamo stare attenti a come spendiamo i soldi. In NFL c’è un modello chiuso, con un salary cap e dove tutti hanno i migliori giocatori, è un modello di successo, ma il calcio è molto più sfidante”. Queste le parole di Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, rilasciate durante l’Expo di Dubai, parlando del futuro “sostenibile” del calcio: “Sostenibilità è la parola chiave, ma quando parliamo di calcio dobbiamo ricordarci che non si tratta di un business come gli altri. Non stiamo vendendo ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) “unper gli. Entrare o meno in Champions League, per esempio, fa una differenza enorme. Anche promozioni e retrocessioni. Mi piace molto, ma questo crea effetti devastanti a livello finanziario.stare attenti a come spendiamo i soldi. In NFL c’è un modello chiuso, con un salary cap e dove tutti hanno i migliori giocatori, è un modello di successo, ma il calcio è molto più sfidante”. Queste le parole di Ivan, amministratore delegato del, rilasciate durante l’Expo di Dubai, parlando del futuro “” del calcio: “Sostenibilità è la parola chiave, ma quando parliamo di calcioricordarci che non si tratta di un business come gli altri. Non stiamo vendendo ...

Advertising

sportface2016 : #Milan, #Gazidis: “Produciamo un ambiente folle per gli investitori, dobbiamo renderlo sostenibile” - auciellofr2005 : RT @FraNasato: Gazidis all’Expo di Dubai: “Entrare in Champions o no, oggi, a livello finanziario è differente. Un esempio da seguire è la… - MCalcioNews : Milan, Gazidis indica la via: 'Se vogliamo tornare ad alti livelli serve necessariamente il nuovo stadio' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Gazidis: 'Per tornare al top è fondamentale la costruzione di uno stadio nuovo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Gazidis: 'Per tornare al top è fondamentale la costruzione di uno stadio nuovo' -