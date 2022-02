Milan | Gazidis | «Champions fondamentale | la sostenibilità è il nostro futuro»

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ivan Gadizis, presente all’Expo di Dubai ha detto la sua sul progetto dele sul nuovo stadio. Ecco le sue parole Ivan Gadizis, presente all’Expo di Dubai ha detto la sua sul progetto dele sul nuovo stadio. Ecco le sue parole: IL– «Ho avuto un carriera unica nel calcio, iniziata nel 1994 negli Stati Uniti per riuscire a organizzare la MLS. Nel 2019 sono andato all’Arsenal, come chief executive, affiancando Arsene Wenger nel nuovo stadio, l’Emirates Stadium. Tre anni fa ho avuto l’onore di arrivare al, che attraversava un brutto periodo. Ilè un brand globale che ha milioni di tifosi: non c’era un progetto migliore per me». LO STADIO – «Dobbiamo necessariamente costruire uno stadio nuovo. I nuovi stadi sono accessibili a tutti. La trasformazione negli stadi della ...

