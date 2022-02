Milan, doppia tegola derby: Ibrahimovic e Rebic verso il forfait (Di giovedì 3 febbraio 2022) . Qualche speranza in più invece per Tomori Si va verso il doppio forfait in attacco per il Milan verso il derby con l’Inter si sabato. Lo svedese anche oggi ha lavorato in palestra per il problema al tendine, mentre Rebic ha svolto ancora personalizzato sul campo ed anche lui è in fortissimo dubbio.Unica buona notizia da Tomori, parzialmente in gruppo. Potrà essere quantomeno convocato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) . Qualche speranza in più invece per Tomori Si vail doppioin attacco per ililcon l’Inter si sabato. Lo svedese anche oggi ha lavorato in palestra per il problema al tendine, mentreha svolto ancora personalizzato sul campo ed anche lui è in fortissimo dubbio.Unica buona notizia da Tomori, parzialmente in gruppo. Potrà essere quantomeno convocato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Milan, doppia tegola verso il derby - milan_corner : comunque cioè se non si compra una punta è inutile sparare su ibra, anzi va in doppia cifra anche quest'anno tra mi… - Ennio76040064 : @Robertone95 @fbmaarket Ah ok, quindi è diventato uno per cui un milione non fa la differenza ma prima di una doppi… - sportli26181512 : Inter, Bastoni: 'Io mai al Milan. Derby? Basta non perdere. Occhio a Leao, su Chiellini...': Alessandro Bastoni, di… - MilanPress_it : 64' - #MilanInter 1-1 Incredibile doppia palla-gol per il Milan: Robotti calcia due volte da due passi ma senza riu… -